Vlissingen breidt messenverbod uit: nu is ook het bij je hebben van een mes of iets wat daar op lijkt strafbaar

Het was al strafbaar om dit soort wapens openlijk te dragen. Maar vanaf nu kun je dus ook een boete krijgen als je een mes in je binnenzak of in je rugtas hebt zitten. De gemeente wil met de maatregel duidelijk maken dat het bij je hebben van messen en voorwerpen die op steekwapens lijken, niet getolereerd wordt. Op basis van politiecijfers over incidenten is een gebied aangewezen waar de strengere regels gelden.