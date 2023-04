Vlissingen biedt excuses aan voor slavernij, maar ook voor gebrek aan aandacht en begrip voor leed dat is aangericht

Erik Cappon wint paasloop in eigen woonplaats én een nieuw Zeeuws record

De winst in de LEVRO-Paasloop van thuisloper Erik Cappon uit Breskens ging niet vanzelf. Pas in de laatste meters kon hij zijn medevluchter Teun van der Meulen uit Rotterdam van zich afschudden. Eindtijd van Cappon 40:33 tegen 40:35 voor Van der Meulen over een pittig strandparcours van Breskens naar Cadzand en terug naar Breskens.