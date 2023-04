Virus treft Vlissingse manege De Scheldestad: 25 paarden ziek, één overleden

Vlissingse doet onderzoek naar koloniale verleden Britse konings­huis (en ze heet Camilla de Koning)

Het onderzoek naar betrokkenheid van het Britse koningshuis bij de slavernij wordt gedaan door een historicus die is opgegroeid in Vlissingen. De Zeeuwse mag vier jaar rondsnuffelen in de paleizen van koning Charles III.