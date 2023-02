Verward gedrag in het ov of op straat? Dit is wat je (niet) moet doen

Een in zichzelf gekeerde man die schreeuwend over straat gaat, die overlast veroorzaakt of schietgebaren maakt. Verward gedrag op straat of in het openbaar vervoer brengt omstanders nog al eens in verlegenheid. ,,Als het onveilig wordt, bel dan sowieso 112.’’

Els van Diemen, preventiewerker bij Emergis, spreekt liever over ‘onbegrepen’ dan over ‘verward’ gedrag. ,,Onbegrepen gedrag dekt de lading beter. Mensen die dat gedrag vertonen lopen overal. We hebben het dan over gedrag, dat afwijkend of openlijk storend is.”

Afgelopen zondag was dat zeker het geval op het fietsvoetveer tussen Breskens en Vlissingen. Een man met warrige trekken trok de aandacht van medepassagiers door om onverklaarbare redenen met zijn handen schietbewegingen te maken. Intussen sprak hij dreigende woorden: ‘I’m gonna kill you’. Een passagiere die er middenin zat, noemde de situatie achteraf beangstigend. Ook omdat het personeel op de boot zich terugtrok in de stuurhut. Volgens een woordvoerder van de Westerscheldeferry gebeurde dat om te ‘de-escaleren’.

‘Ga zonder oordeel het gesprek aan’

,,Iemand die schietgebaren op een boot maakt doet dat niet zomaar. Daar zit iets achter’’, zegt Van Diemen. ,,In het algemeen raden we omstanders die zoiets meemaken altijd aan om kalm te blijven en toenadering te zoeken. Probeer zonder oordeel een gesprek aan te gaan en stel open vragen. Loopt iemand schreeuwend over straat? Zeg dan: ‘ik zie dat je hard schreeuwt, waar roep je om?’ en ‘waarom doe je dat?’ Vaak staan zulke mensen wel open voor zo’n gesprek. En door te praten kun je erachter komen wat er precies aan de hand is. Natuurlijk staat je eigen veiligheid voorop. Als het gevaarlijk wordt, moet je altijd 112 bellen.”

Van Diemen geeft veel voorlichting over omgaan met verward gedrag. Op initiatief van verschillende Zeeuwse gemeenten sprak ze namens Emergis al vaak met burgers over herkennen van een depressie, een psychose en gedrag dat gepaard gaat met een verslaving. ,,Het uiten en ervaren van onbegrepen gedrag is niet voor iedereen hetzelfde’’, zegt Van Diemen.

,,Als iemand bijvoorbeeld iets luidkeels zegt of herhaalt is dat voor de één storend en voor de ander helemaal niet. We zien dat ook terug bij buurtbemiddeling. Daar kwam laatst het voorbeeld voorbij van een buurman die altijd naakt in de tuin een sigaret rookt. De één vraagt dan of hij dat voortaan uit het zicht wil doen. De ander maakt melding van onbegrepen gedrag.’’

Ze trekt de vergelijking met een EHBO-cursus. ,,Als iemand een open wond heeft, weten we allemaal precies wat we moeten doen. Over onbegrepen gedrag veel mensen niks. Door cursussen te geven en erover te praten hopen we een taboe te doorbreken.’’