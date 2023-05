Vervuilde grond hotel Britannia maandag afgedekt om risico’s PFAS te voorkomen, politiek heeft veel vragen

Eerder deze week werd bekend dat de grond van het toekomstige vijfsterrenhotel aan de Vlissingse boulevard ernstig is vervuild met PFAS. Omwonenden zijn vrijdag per brief geïnformeerd dat het bouwterrein maandag wordt afgedekt. Dat gebeurt met een biologisch afbreekbaar mengsel. Hierdoor komt er een korstlaag over de grond waardoor de PFAS-vervuiling zich niet kan verspreiden. Ondertussen hebben politieke partijen in Vlissingen vooral veel vragen over de kwestie.