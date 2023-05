Van extra boten tot de laatste kaarten: dit is alles wat je moet weten over Festival aan Zee

Hoekseweg in top 10 van onveilige wegen in Nederland, politie houdt meteen controle

De Hoekseweg (N682) in Zeeuws-Vlaanderen staat in de top 10 van onveiligste N-wegen in Nederland. Het risico op een verkeersongeval op die weg is hoog. Reden voor de politie om woensdagmorgen meteen een verkeerscontrole te houden. Drie bestuurders kregen een bekeuring voor een forse snelheidsovertreding.