Treinverkeer tussen Roosendaal en Vlissingen weer op gang na hardnekkige wisselstoring

‘We spreken tot ergernis van onze kinderen Zeeuws tegen elkaar’

Miranda Slabber uit Arnemuiden deed in haar havo-tijd al modellenwerk. Ze ging internationaal en werd toen ze alweer gestopt was in 2004 nog Miss Nederland. De huidige schooljuf belandde via Hilversum in Almere, waar ze zich een ware ambassadrice van Zeeland toont.