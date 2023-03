Teleurstelling onder mensen die gehoopt hadden op huurwoning in Kop van het Dok; alleen mogelijk met zorgindicatie

Jarenlang hoopten huurders uit met name Vlissingen op een plekje in woontoren Dok 1 in het Scheldekwartier. Nu, slechts weken voor de oplevering, is door WVO Zorg bekendgemaakt dat alleen mensen met een zorgindicatie daar mogen huren. Rijkelijk laat, vinden veel teleurgestelde belangstellenden.