‘Stroppenkot moet historie hijskranen levend houden in Machinefabriek’

Sloop sporthal Baskens­burg Vlissingen voorlopig nog niet aan de orde

De komst van twee nieuwe sportzalen in plaats van sporthal Baskensburg duurt langer dan gepland. Dat betekent dat het gebouw voorlopig blijft staan en dat gebruikers nog wat langer moeten wachten voordat ze hun intrek kunnen nemen in een nieuwe sporthal in Weyevliet of de Machinefabriek.