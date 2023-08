Vlissingen zoekt nieuwe juffen en meesters: aantal basisscho­lie­ren stijgt sneller dan aantal inwoners

De groei van het aantal inwoners veroorzaakt een toename van het aantal basisschoolleerlingen in Vlissingen. In 2042 zijn er tien klassen van dertig leerlingen méér dan bij de start van het aanstaande schooljaar, blijkt uit berekeningen van deze site op basis van de nieuwste prognoses van uitvoeringsinstantie DUO. In dezelfde periode blijft het aantal klassen in het middelbaar onderwijs ongeveer gelijk.