Breskens krijgt gedroomde pa­del-finale: ‘Alsof Ajax en Feyenoord op bezoek waren’

René Lindenbergh kan weer een aantal punten bijschrijven voor de nationale padel-ranking. De uit Goes afkomstige speler maakte samen met de Spanjaard Julio Pulido Alegre zijn favorietenrol waar in het 250 A-toernooi bij De Boskreek in Breskens. In de finale werd het als tweede geplaatste koppel Julian Prins en Yannick Verwater met 6-1 6-4 verslagen.