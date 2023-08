Steeds meer Vlissingers: zoveel inwoners telt de gemeente nu

Vakantie­hui­zen massaal te koop gezet, maar wie kan ze betalen? ‘Nauwelijks huizen onder de 5 ton’

Vakantiehuizen in de gemeente Sluis staan massaal in de etalage. Nu eigenaren hun woningen nog maar 28 nachten per jaar mogen verhuren, kunnen zij er nauwelijks nog geld mee verdienen. Maar de huizen zijn een stuk duurder dan een doorsnee starter kan betalen.