Souburgse horecatijger Jaap Berrevoets voelt zich helemaal thuis in Vlissingen

Dominique en Diana van Meijer’s Frituur willen graag stoppen, maar wie wil in deze tijd hun snackbar overnemen?

Dominique Fabre begon op zijn dertigste met het bakken van friet bij Meijer’s frituur in de Scheldestraat in Vlissingen. Nu, bijna 35 jaar later, vindt hij het zo zoetjes aan wel eens tijd om ermee te stoppen. Maar in een tijd waarin zo’n beetje alles duur is, staan mensen niet te springen om een snackbar over te nemen. En dus gaat hij door.

4 februari