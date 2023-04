Sint Jacobskerk schaft vleugel aan en smeedt grote plannen: ‘Deze kerk moet cultureel hart van Walcheren worden’

,,De Sint Jacobskerk is het icoon van de stad Vlissingen”, zegt Cor Zuiddam, voorzitter van de Stichting Instandhouding Sint Jacobskerk. ,,Dat icoon willen we overeind houden. Onze primaire doelstelling is niet ‘geld verdienen’, maar progressie en verbreding brengen in het culturele aanbod in deze regio. In Nederland worden veel kerken omgebouwd tot bibliotheek, winkel, appartementencomplex of yogazaal. Dat willen wij beslist niet. We willen ruimte houden voor de religieuze boodschap, en dat combineren met culturele evenementen.”