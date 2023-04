Scooterrijder gewond bij botsing in Vlissingen

Animatie Compagnie vecht tegen boete 144.000 van overheid

Entertainmentbedrijf De Animatie Compagnie uit Vlissingen vecht voor de Raad van State een boete aan van 144.000 euro van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De boete werd opgelegd in 2019 omdat De Animatie Compagnie volgens SZW de veelal jonge entertainers in loondienst had moeten nemen.