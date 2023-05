Schrik, stress en vertraging door negeren van slagbomen en lichtsignalen: ‘Wat zijn dat voor mensen?’

Ook deze ochtend moeten de nautisch operators meerdere malen ingrijpen. Een team van vijftien mensen houdt vanuit de Nautische Centrale Vlissingen via een geavanceerd camerasysteem dag en nacht de bruggen over het Kanaal door Walcheren in de gaten. Als ze zien dat iemand de lichtsignalen negeert of toch nog snel onder een gesloten slagboom doorkruipt, moeten ze in actie komen.