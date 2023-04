School of geen school in Machinefabriek als kloppend hart van voller wordend Scheldekwartier

Tijdens de vergadering van 29 juni moet de gemeenteraad er definitief een klap op geven. Behalve de vraag of een school een plek vindt in het industriële monument moet binnenkort ook een besluit worden genomen over het aantal parkeerplaatsen dat in de Machinefabriek komt. Daarna moet het gemeentebestuur beslissen wat voor bedrijven, (culturele) instellingen, (sport)verenigingen en eventueel woningen in de drie hallen van het imposante pand passen. Dat er scherpe keuzes gemaakt moeten worden, staat vast, weet gemeentelijk projectleider Scheldekwartier Jeffrey Beenhouwer.