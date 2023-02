Schepen kunnen in Vlissingen gesubsidieerd aan de stekker voor natuur en klimaat

De aanleg van zogenoemde walstroominstallaties moet de scheepvaart helpen duurzamer en schoner te worden. "Een schip dat is aangesloten op walstroom stoot vrijwel geen CO2, stikstof en fijnstof uit, en produceert ook nog eens veel minder geluid", zegt Harbers. "Dat is winst voor de omgeving, en de mensen die daar wonen of werken.”

Met de eerste projecten is in totaal 70 miljoen euro gemoeid, waarvan 55 miljoen voor rekening komt voor de sector zelf. De eerste schepen kunnen al eind dit jaar worden aangesloten in de havens van Vlaardingen en Vlissingen. Dit jaar is een bedrag van in totaal 13 miljoen euro beschikbaar voor nieuwe walstroomprojecten.