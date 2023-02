Schelde Exotech hoopt reactorvat Pallas-centrale te bouwen: ‘Stukje Schelde in een nucleaire installatie’

Valt die order bij het Zeeuwse bedrijf dat gespecialiseerd in het lassen van ‘moeilijke’ metalen zoals titanium, aluminium en roestvrij staal, dan is de cirkel rond. Mols: ,,Het reactorvat in de verouderde Hoge Flux Reactor in Petten is ooit gebouwd bij de Koninklijke Schelde in Vlissingen. Het zou mooi zijn als wij het roestvrij stalen reactorvat voor de nieuwe Pallas-reactor mogen bouwen. Daarmee komt er opnieuw een ‘stukje Schelde’ in een nucleaire installatie.”