Roep om camerabeveiliging in Groot Abeele: ‘’s Nachts is het hier net New York’

,,Pas schreef ik nog dat Groot Abeele zo rustig is, dat je hier altijd een vakantiegevoel krijgt”, zegt Wiessner. ,,Maar tegenwoordig lijkt het ‘s avonds en ‘s nachts steeds vaker op The Big Apple; New York, the city that never sleeps. Het is hier met steeds grotere regelmaat onrustig.” Ze doelt op het scheuren met scooters en brommers, schreeuwende en scheldende jongeren, hardrijders en in het weekend ook dronken voorbijgangers.