Rob hoeft zich niet meer als vrouw te verkleden

,,Pizzaservice. (...) Ja. (...) Ja. (...) Oké. (...) Doei.” Een bestelling is zo geplaatst. Noem het chagrijn, noem het efficiëntie, aan overbodige woorden doet Rob van der Peijl (63) in ieder geval niet. Rob is een gouwe vent, zeggen collega-ondernemers op het Bellamypark, maar een diepgaand interview zal een opgave worden, waarschuwen ze. Een hele pagina volschrijven over iemand die veel te vertellen heeft - dat ziet iedere gek - maar weinig zegt; simpelweg niet te doen.

Rob komt de keuken uit met thee - hij heeft speciaal wat zakjes gehaald - en gaat zitten, op zijn pantersofa. Na een korte stilte blaast hij in een minuut alle verwachtingen omver.



,,Een paar jaar geleden ben ik van de GGD naar GGZ gestuurd omdat ik last had van een psychotische depressie als gevolg van koolmonoxidevergiftiging opgelopen in de keuken van het restaurant. In januari 2002 stond ik op mijn balkon: zal ik wel springen of zal ik niet springen? In april van dat jaar ging het raam open en kreeg ik weer lucht. Vier maanden later wist ik pas weer dat ik op het balkon had gestaan. Ik was het gewoon vergeten.”