PvdA/GroenLinks grootste in Vlissingen. Forum de grote verliezer

Carla van Op&Top Zij: 'Ik noem het Vlissingse centrum de negen straatjes van Walcheren'

Carla Willems (58) van Op&Top Zij verhuisde vijf jaar geleden naar het ruime pand op de hoek van de Lange Zelke en de Walstraat. Ze heeft er geen moment spijt van gehad, zegt ze. “Maar het is wel hectisch. Ondernemen is een vak apart.” Daar willen we natuurlijk wel wat meer over horen.