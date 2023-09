Provincie gaat de Cultuurwerf niet redden: ‘Niet ons pakkie-an’

Eerste islamiti­sche basis­school van Zeeland officieel geopend: ‘een prachtige mijlpaal voor Vlissingen’

Feest in schoolgebouw De Combinatie in Vlissingen. In aanwezigheid van de 45 leerlingen, hun ouders en leerkrachten en met halal hapjes en drankjes, is de eerste islamitische school van Zeeland geopend.