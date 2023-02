Proef met zonnepanelen op dijken is ‘zware tegenvaller’ voor waterschap: binnen vier maanden is alles dood

Vlissingen wil kamperen op ‘De Belt’ in Ritthem weer mogelijk maken

Op de plek waar kampeerterrein De Belt in Ritthem moest wijken voor de marinierskazerne mag weer gekampeerd worden. Vlissingen wil in het gebied ruimte bieden voor 70 kampeerplaatsen, 10 bijzondere accommodaties zoals hutten of pipowagens en nog eens 10 camperplaatsen.

4 februari