POV: ‘We hoeven geen gevangenis, geef ons liever een tunnel onder het kanaal’

Het geld dat het Rijk in een extra beveiligde inrichting (EBI) steekt, kan beter worden gebruikt voor de aanleg van een Sloetunnel, stelt de raadsfractie van Perspectief Op Vlissingen (POV). Met aanleg van zo'n tunnel is Vlissingen af van steeds vaker - ook buiten het seizoen - optredende opstoppingen voor de brug. Voor een groeiende stad is doorstroming van levensbelang. ,,Overleg met andere overheden of de komst van de EBI als compensatie kan worden vervangen door de aanleg van de Sloetunnel”, stelt de POV in een motie die donderdagavond in de vergadering van de gemeenteraad aan de orde komt.