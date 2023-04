Passionkruis en Zandprinses luisteren paasviering Zuidpoortkerk Vlissingen op

Groene Ster-coach Boufrahi blijft in eredivisie, ZVV Kroeven is zijn nieuwe club

Azdine Boufrahi stopt na dit seizoen als trainer van Groene Ster Vlissingen. ,,Ik ben oud meubilair geworden”, zei hij eerder. Boufrahi zal wel actief blijven in de eredivisie, want hij is volgend jaar coach van ZVV Kroeven.