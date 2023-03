Oudste inwoner van Zeeland op 108-jarige leeftijd overleden

108 kaarsjes mocht ze uitblazen, afgelopen jaar in verpleeghuis de Zoute Viever. Ze gaf aan ‘altijd een sterkte vrouw te zijn geweest’. Ze had ze allemaal nog goed op een rijtje, al vergat ze ook weleens wat. Soms, want ze was nog erg helder voor haar leeftijd.

Een ‘geheim’ om zo'n respectabele leeftijd te bereiken, had Elisabeth niet. Het was haar simpelweg gegeven, bedacht ze. Bewegen kan het geheim niet zijn, want aan fietsen had ze een hekel. Rondrijden in haar ‘karretje’ deed ze wel graag, door de Zeeuwse straten.