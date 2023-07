Openbaar Ministerie tekent beroep aan tegen levenslange gevangenisstraf voor John S.

Renate trok vijf jaar voor moord in Vlissingen en drama op zorgboerde­rij aan de bel over moordenaar John S.: ‘Een psychopaat’

De moeder van de ‘ex-vriendin’ van meervoudig moordenaar John S., die schoenmaker Johan Quist vermoordde in Vlissingen en een bloedbad aanrichtte op zorgboerderij Tro Tardi, trok in 2017 al bij verschillende instanties aan de bel over hem. Ze maakte zich grote zorgen over zijn gedrag tegenover kwetsbare, jonge meisjes. Nu pleit ze voor een betere screening bij zorgboerderijen. ,,Dit soort figuren zou nooit op plekken als Tro Tardi geplaatst mogen worden.”