Oostkapelle en Biggekerke doen goede zaken in 3e klasse ringrijden

Jaar cel geëist voor Vlissinger wegens beroven kwetsbare man

De 27-jarige Riad el K. uit Vlissingen was zo onschuldig als een lam, betoogde hij donderdag voor het hekje van de rechtbank in Middelburg. El K. werd ervan verdacht op oudejaarsdag, rond 18.00 uur, een kwetsbare man met enig geweld van zijn pas gepinde geld te hebben beroofd. Twintig euro was de buit.