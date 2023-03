‘Ook moslims vinden het fijn als kinderen op school eigen normen en waarden meekrijgen’

Als het even kan gaat de oudste dochter van 't Gilde en haar man na de zomervakantie naar de islamitische school in Vlissingen. Het gezin ’t Gilde woont in Middelburg, maar wil graag dat de twee dochters (nu nog 3 en 1 jaar) op school ook islamitische normen en waarden meekrijgen. Vader 't Gilde (‘zijn achternaam komt van zijn Nederlandse moeder’) is opgevoed als moslim; Angelique is bekeerling. Zij sprak vorige week donderdag in tijdens de raadsvergadering om Vlissingse gemeentebestuurders te laten weten dat er groot draagvlak is voor een islamitische school in gebouw De Combinatie.