Omroep Zeeland moest zwaar bezuinigen, toch kreeg de directeur een forse vertrekpremie

met video Gezin uit Breskens middenin noodweer op Italiaanse camping: ‘Hagelste­nen als tennisbal­len. Alsof we werden gebombar­deerd’

,,Alsof we werden gebombardeerd. Zo klonk het”, zegt Sascha Duysserinck dinsdagmiddag. Schade: een geruïneerde auto en een gehavende stacaravan. ,,Maar we zijn ongedeerd, dat is het belangrijkst."