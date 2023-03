OM wil deal sluiten met verdachten van Vlissingse cokesmokkel

De officier van justitie vertelde vandaag tijdens een voorbereidende zitting in de rechtbank van Zwolle dat verkennende gesprekken plaatsvinden met alle advocaten van de in totaal dertien verdachten. Het doel is om elkaar te vinden in een deal, die voor beide partijen goed voelt. Groot voordeel is ook dat het proces dan efficiënter en versneld kan worden behandeld. Omdat het strafrechtsysteem overbelast is en veel rechtbanken kampen met capaciteitsgebrek zoekt het OM in grote strafzaken vaker naar procesafspraken.