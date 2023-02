Nieuwe dorpsraad Souburg komt voor het eerst bijeen: ‘De leefbaarheid moet terug’

Initiatiefnemer voor het vormen van een dorpsraad is secretaris Jack Schinkel. Het viel hem in coronatijd op hoe weinig er nog te beleven is het dorp. ,,Alles wordt volgebouwd en dat gaat ten koste van de leefbaarheid. We hebben geen restaurantjes, we missen parkjes en groen en er is nog slechts één buurthuis open om als inwoners samen te komen.”

Schinkel hoopt dat de nieuwe dorpsraad, die gefaciliteerd wordt door de gemeente, behalve voor inwoners ook voor het gemeentebestuur een aanvulling kan zijn. Bijvoorbeeld door te polsen hoe sommige beleidsdingen vallen in het dorp. Nu vindt hij dat er in de politiek te weinig aandacht uitgaat naar Souburg. Ook al is de Partij Souburg Ritthem (PSR), de partij die zijn broer oprichtte, al jaren de grootste in Vlissingen. Maar Schinkel vindt dat die partij veel laat liggen en zich bovendien weinig transparant opstelt. Hij hoopt, nu inwoners voortaan mogen meepraten in een dorpsraad, meer voor elkaar te krijgen in Vlissingen en daarmee de leefbaarheid in het dorp weer terug te brengen.