Nieuwbouw Oranjeplein bereikt hoogste punt; bewoners Zoute Viever kunnen volgend jaar zomer over

Kim Putters tijdens van Randwijkle­zing: ‘De vrijheid is kwetsbaar, maak van 5 mei een vrije dag’

De vrijheid is kwetsbaar, ook in Nederland. Dat zei Kim Putters vrijdag tijdens de Van Randwijklezing in de Sint Jacobskerk in Vlissingen. Hij pleitte ervoor dat 5 mei voor iedereen een vrije dag wordt.