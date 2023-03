Mysterie opgelost: dit is het nut van zo'n buis bij een Vlissingse boom

Misschien raad je het al: het heeft te maken met het bewateren van de boom. Zo’n buis gaat vaak een stukje de grond in en vormt een soort cirkel rondom de kluit van de boom. Als je water in de buis doet, krijgen de wortels overal water.

Droge zomers

Volgens Bert van Lubek van de Vereniging Gemeentelijke Groenvoorziening zijn de buizen vooral handig tijdens droge zomers. “In de meeste gebieden komen dan groenmedewerkers met een tankwagen om water door te buis te doen. Op die manier krijgt de boom dus water. De grond moet trouwens van bovenaf ook altijd worden bewaterd, het is dus en-en. Het drainagesysteem met de buizen is eigenlijk alleen de eerste levensjaren van een boom nodig. Daarna heeft-ie genoeg kracht om zelfstandig te groeien.”

Met een dop

In sommige gevallen steken twee buizen uit de grond. Die ene is zo’n bewateringssysteem. Bert: “De ander is voor het beluchting van de wortels en de kluit. Soms zit op de buizen een soort dop. Dat is om te voorkomen dat er rommel in de buis komt en het helpt tegen droogte.”

Waterzakken aan de stam

Behalve de drainagebuizen zijn er andere systemen in omloop om bomen water te geven. “De gietranden worden het meest gebruikt. Dat zijn de omhoogstaande randen in een cirkel om de boom, waar in korte tijd veel water in kan worden gegoten. Dan is er nog een ander bewateringssysteem: waterzakken. Deze zakken aan de stam zitten vol water. Dit heeft de voorkeur, omdat de boom dan langere tijd steeds een beetje water krijgt.”

