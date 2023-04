Mysterie: dit is waarom sommige Vlissingse huizen geblurd zijn op Street View

update Vlissingse schoenma­ker Johan Quist (60) had geen schijn van kans; John S. wilde wapen op hem ‘testen’

Johan Quist (60) wist op 4 mei vorig jaar niet wat hem te wachten stond toen hij in zijn winkel afsprak met John S. De Vlissingse schoenmaker was vastgetapet en had een blinddoek om. Door een pistoolschot in het hoofd was Quists leven in één klap voorbij.