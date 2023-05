Muzikaal duo Bankert & Bellamy zingt vol passie over hun geboortegrond: ‘Walcheren is onweerstaanbaar, sexy en charmant’

Uroloog scheidt feiten van fabels over vasectomie: ‘De eerste weken na de ingreep ben je nog vruchtbaar’

Een vasectomie (sterilisatie) voorkomt dat een man (meer) kinderen verwekt. Maar wat komt er eigenlijk kijken bij de ingreep? En wat als je later toch nog een kinderwens hebt? Uroloog Peter Dekuyper van het Academisch Ziekenhuis Maria Middelares in Gent geeft uitleg bij de knip in de zaadleiders: ,,Als je de ingreep laat doen, moet je er eigenlijk van uitgaan dat deze definitief is.’’