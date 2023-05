Man aangehouden voor mishandeling in Vlissingen

Voor oud-prof Jonathan Constansia is de cirkel rond; kampioen­schap lonkt met ‘zijn’ Terneuzen

Jonathan Constansia viel in de jeugd van Terneuzen met zijn balvaardigheid, snelheid en scoringsdrift al snel op. Hij debuteerde op zestienjarige leeftijd in de hoofdmacht van AA Gent, maar speelde niet lang bij de profs. Na jaren op een mooi amateurniveau is hij nu terug bij Terneuzen. De cirkel is rond voor de routinier, die zondag met zijn ploeg kampioen kan worden.