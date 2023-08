LIVE | Zwaarbewapend arrestatieteam landt op het Badstrand & propellervliegtuigen stunten in de lucht

Lezersbrieven Omstreden brug in Sluis krijgt omstreden naam: ‘Op het informatie­bord staat de naam van een massamoor­de­naar’

Moest de gemeente het bruggetje over de Kaai in Sluis nu echt naar Napoleon vernoemen? Een massamoordenaar die Sluis in puin heeft geschoten? Henk Hendrikse denkt er het zijne van. De Zeeuwse Muzikanten hoeven niet te stoppen. Beatrix Meindersma uit Middelburg heeft een idee: het orkest zou kunnen fuseren met een bestaande muziekvereniging. Dit zijn de beste lezersbrieven van deze week.