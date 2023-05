LIVE: Bevrijdingsfestival in Vlissingen komt langzaam op gang, buienradar waarschuwt voor ‘popcornbuien’

MET VIDEO Groene Ster Vlissingen kan geliefde oud-trai­ner niet dwarsbomen in jacht op succes: ‘Het maakt me trots’

De zaalvoetballers van Groene Ster Vlissingen hebben weer verloren in de kampioenspoule van de eredivisie. En opnieuw met grote cijfers. Het werd 1-9 tegen nummer drie Tigers Roermond. Daarmee was er toch ook Zeeuws succes in Vlissingen. Tholenaar Hicham Benhammou, oud-trainer van Groene Ster, is tegenwoordig coach van Tigers, dat voor zijn komst geen hoogvlieger was. ,,Zonder Hicham Benhammou zouden we nog steeds voor degradatie voetballen.”