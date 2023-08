Lichaam gevonden in Westerschelde, mogelijk van vermiste zwemmer

SGP Vlissingen wil liever geen elektri­sche auto’s in parkeerga­ra­ges vanwege brandge­vaar

De SGP-fractie in Vlissingen maakt zich grote zorgen over de stalling van elektrische auto’s in de twee parkeergarages. Vanwege brandgevaar ziet ze liever dat die voertuigen voortaan niet meer overdekt parkeren, maar op het Maaiveld.