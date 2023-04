Kim Putters houdt dit jaar de Van Randwijklezing in Vlissingen

Vlissin­gers gooien gemiddeld het meeste restafval weg, Kapellena­ren het minst

Inwoners van de gemeente Vlissingen blijken het minst goed in het scheiden van afval. Zij gooiden in 2022 gemiddeld het meeste restafval weg. Kapellenaren gemiddeld het minste. Geen enkele gemeente haalde het gestelde doel van maximaal honderd kilo restafval per inwoner.