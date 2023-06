Is het geen plaatje? Ondanks corona kleine verdubbeling aantal tatoeëerders in Vlissingen

NACOMPETITIE 3de/4de klasse GPC laat Kruiningen degraderen, Duiveland beëindigt schitte­rend seizoen Rillandia en De Noormannen wil meer

Kruiningen is niet langer derdeklasser. De ploeg verloor zaterdag met 3-0 van GPC Vlissingen en is daardoor na één seizoen gedegradeerd naar de vierde klasse. De Vlissingers zelf houden dankzij de overwinning nog wel kans op handhaving in de derde klasse.