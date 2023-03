Inspecteur wil van enige artikel 12-gemeente af; Vlissingen moet weer snel financieel zelfstandig zijn

Achtervol­gers missen hun kans voor open doel

Als het een keer had kunnen gebeuren, was het afgelopen weekend wel. Koploper Ruben de Jager kwam vanwege een vrij weekend niet in actie met Kloetinge en dus hadden zijn naaste achtervolgers in het PZC-topscorersklassement dé uitgelezen mogelijkheid om hem eindelijk in te halen. Maar verder dan dichterbij of op gelijke hoogte, kwamen ze niet.