‘Ik ben furieus’: terras moest wijken voor Rescue, nu staat er op dezelfde plek wel een tent

Gastschrijvers Een ontspannen vakantie is hard werken

Daar zit ik dan met m’n hele hebben en houwen inclusief m’n goede gemoed. Totaal uitgeblust maar eindelijk met m’n voetjes omhoog op m’n vernuftige lichtgewicht en inklapbare campingstoel voor onze veilig verankerde driedelige tent. ‘Die ene tentstok die we over hadden zal de fabrikant vast als reserveonderdeel hebben bedoeld’ maak ik mezelf, in naderende wanhoop en tegen beter weten in, maar wijs.