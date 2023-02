Ibrahim en Tuncer reden stad en land af voor Turkije: "Mooi om te zien dat mensen bij elkaar kwamen"

Het idee om een actie te beginnen, ontstond spontaan bij Ibrahim en Tuncer. “Ik zag alles op tv gebeuren en werd er echt door gegrepen”, vertelt Ibrahim. “‘Toen een oom uit Utrecht mij vroeg te helpen, twijfelde ik niet. Toen ik zelf spullen bracht naar een verzamelpunt in Utrecht zag ik pas hoe groot de actie was. Er reden vanaf daar meerdere vrachtwagens naar het rampgebied.”



Omdat er in Zeeland geen inzamelpunten waren, besloot Ibrahim zelf het heft in handen te nemen en zijn goede vriend Tuncer te bellen. “Hij belde me rond 23.00 uur zoiets met de vraag of ik mee wilde helpen”, zegt Tuncer. “Wij kennen elkaar al ruim 26 jaar en zijn hechte vrienden geworden. Wij kunnen geen nee tegen elkaar zeggen. Dus wilde ik meteen helpen.”

Oproep op Facebook

Daarop plaatste Ibrahim een oproep op Facebook om spullen te brengen naar de Wasserij Vrijburg waar Tuncer bij betrokken is. De wasserij was tijdelijk de verzamelplek voor alle spullen. “Ik had, toen ik het bericht plaatste, niet verwacht dat er zoveel reacties op zouden komen”, vertelt Ibrahim. Tuncer: “Ja, ik werd rond twee uur ’s nachts wakker van al het geping op mijn telefoon. Die bleef maar gaan omdat zoveel mensen reageerden.”



“Het liep wel een beetje uit de hand”, vertelt Ibrahim. “Ik heb op dat moment de post snel van Facebook afgehaald omdat het zoveel werd. Maar dat maakte niet uit, want mensen bleven die dag maar komen met spullen. Dat was wel hartverwarmend om te zien. Soms lijkt het alsof de wereld steeds slechter wordt, maar door soort momenten zie je dat dat beeld gelukkig niet klopt.”

Dekbedden uit de gevangenis

Toen alle spullen op woensdag 8 februari naar de wasserij waren gebracht, moesten de vrienden de spullen met de vrachtwagen van Tuncer nog naar Utrecht brengen. “Het klinkt misschien vreemd, maar het was wel een leuke week”, vertelt Tuncer. “We kregen ontzettend veel positieve reacties. Nog steeds wordt ik erover aangesproken op straat.”



Zelfs na de inzamelactie van twee weken terug krijgt het tweetal nog spullen. “Vanuit de gevangenis Torentijd kregen we later nog een pallet met zestig tot zeventig dekbedden geleverd”, zegt Ibrahim terwijl hij naar een doos wijst. “Daar hebben we de slechte uitgehaald en de rest ingepakt om weg te brengen.”

Intense week

Terugkijkend op de inzamelactie spreekt Ibrahim van een intense week. “Naast het inzamelen ging mijn werk als lasser gewoon door. Maandag stond ik rond middernacht nog bij het inzamelpunt in Utrecht te wachten terwijl ik de dag erna in Groningen aan de slag moest. En echt slapen kon ik ook niet, want mijn telefoon bleef maar rinkelen door mensen die vragen hadden.”



Toch zou het duo weer klaarstaan om te helpen bij een andere ramp. “Je hoopt niet dat het gebeurt, maar als er ergens iets gebeurt, kan bijvoorbeeld ook een overstroming in Nederland zijn, dan zullen we zeker helpen”, vertelt Ibrahim. “Ik heb geen moment spijt gehad dat we al dit werk hebben gedaan. Het komt voort uit goede wil.”



“Ik zou het bij een volgende keer wel iets anders aanpakken”, onderbreekt Tuncer hem. “Door alles wat we hebben meegemaakt leer je wel dingen. Zo zou ik een volgende keer gericht navragen wat ze bij de inzamelpunten nodig hebben. Nu hadden we bijvoorbeeld enorm veel kleren terwijl dat niet was wat ze nodig hadden. Maar ook hoe ze het aangeleverd willen krijgen. In dozen in plaats van tassen bijvoorbeeld. Laten we hopen dat het nooit nodig zal zijn, maar als het moet dan staan we er weer!”

