Hulpdiensten zoeken naar vermiste zwemmer in Vlissingen

A La La La Long: zo haalde Linda en haar team Inner Circle naar Pand 39

Ja, het is echt waar. De reggae-legendes van Inner Circle treden vrijdag 11 augustus op in het Middelburgse Café Pand 39. Daarmee gaat de band, bekend van Sweat en Bad Boys, terug naar de stijl van optreden waar ze ooit mee begonnen. In ieder geval voelen de bandleden zich in onze stad al thuis: “Het heeft gelijkenissen met Jamaica”, vertelt voorman Ian Lewis.