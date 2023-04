Hebbedingetjes scoren op Vlissingse vrijmarkt: ‘Het hoeft niet altijd nieuw te zijn’

Het is donker in de Hennes & Mauritz in Vlissingen. De modewinkel aan de Walstraat houdt de deuren donderdag gesloten. Maar voor wie hier toch een kledingstuk wil scoren, is er voor het pand keuze genoeg. De straat ligt bezaaid met jurkjes, broeken en shirts, in allerlei maten en prints. De verkoopster zit er al sinds ’s ochtends vroeg. Of ze al veel verkocht heeft? ,,Mwah, dat valt wel mee.”