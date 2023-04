Grootste batterijopslag van Europa die in Vlissingen komt in Dordt getest: ‘Het is uniek wat we hier aan het doen zijn’

Winst en volle orderporte­feuil­le voor Damen: ‘Willen meest duurzame scheepsbou­wer ter wereld worden’

De eerste volledig elektrische havensleepboot van Damen belandde vorig jaar op de lijst van beste uitvindingen van het gerenommeerde opinieblad TIME Magazine. Die erkenning is een van de highlights van 2022 voor topman Arnout Damen van de Damen Shipyards Group. Het familiebedrijf, dat ook in Vlissingen volop actief is, zag het voorbije jaar zijn bruto winst stijgen naar 85 miljoen euro.