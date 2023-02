Gemeente Vlissingen wil geen vaste ligplaats aan Albionkade toekennen, niet voor Stad Veere maar ook niet voor Jacob van Artevelde

,,Nog niets is zeker, want het ligplaatsenbeleid in Vlissingen is nog niet vastgesteld”, benadrukte wethouder Geoffrey Sips vorig week toen de Jacob van Artevelde voor het eerst in Vlissingen aanmeerde. Maar hij liet ook doorschemeren dat de nieuwe rondvaartboot nog zeker tot april kan blijven liggen. ,,Voor daarna moeten nog besluiten worden genomen. Daar kan ik nog niet op vooruitlopen, maar het mag duidelijk wezen dat de gemeente Vlissingen waarde hecht aan haar eigen cruiseschip.”